СМИ: Индия пострадает от антироссийских санкций США

Антироссийские санкции США мешают укреплению военного партнерства Индии с Россией. Об этом пишет газета The Times of India.

Речь идет об экономических cанкциях США, действующих в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Такие меры были введены Соединенными Штатами в 2017 году в отношении России, Ирана и КНДР.

Реклама

В материале сообщается, что Индия является крупнейшим военным партнером России. По данным газеты, во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 21 мая возможно обсуждалось влияние антироссийских санкций в оборонной сфере, а также покупка пяти российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму $4,5 млрд.

Возможный ущерб от санкций расценивается как препятствие на пути обеспечения безопасности Индии в регионе, пишет газета. Еще больше осложняет ситуацию то, что Нью-Дели пытается наладить военное партнерство и с Западом, с которым у России отношения заметно испортились. Помимо этого, могут пострадать торговые связи с Афганистаном через порт «Чабахар». Это стратегически важный транспортный коридор для Индии, ведущий в Афганистан в обход Пакистана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 мая провел переговоры в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.