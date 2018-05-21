Песков рассказал, что обсуждают Путин и премьер Индии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди будут говорить о военно-техническом сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, точной информации нет, так как встреча Путина и Моди продолжается в настоящее время.

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«Я могу с большой долей вероятности предположить, что тема (ВТС. — Газета.Ru) будет обсуждаться, но дело в том, что еще идет встреча», — сказал Песков.

Ранее российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и обменялись поздравлениями с Новым годом.