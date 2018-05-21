Песков прокомментировал статью Bild об «оскорбительном» букете Путина для Меркель
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью немецкого издания Bild, в которой журналист назвал букет Владимира Путина для немецкого канцлера Ангелы Меркель «оскорблением достоинства», передает РИА «Новости».
По словам Пескова, в России нормально дарить цветы женщинам, в их число входят коллеги и партнеры страны на международном уровне.
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«У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся», - заявил Песков.
Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая сказала, что считать оскорблением букет, подаренный президентом России Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, — это свидетельство утраты эстетики.