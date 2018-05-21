В Греции раскритиковали новый вариант названия Македонии

Представители греческих политических партий высказались против нового варианта названия Македонии, которое предложил македонский премьер Зоран Заев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что название «Республика Илинденская Македония» не устроило греческих политиков, так как «исторически и напрямую связано со стремлением к созданию «македонской» нации и государства», территория которого распространяется до Эгейского моря и включает Салоники.

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«Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения», — говорится в заявлении в заявлении самой крупной оппозиционной партии «Новая демократия».

Кроме того, лидеры Демократического альянса придерживаются аналогичной позиции. В правительстве Греции призвали македонскую сторону к продолжению работу по поиску оптимального названия.

Ранее Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования бывшей югославской республики является вариант «Республика Илинденская Македония».