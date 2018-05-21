Президент Узбекистана рассказал Путину, как съездил в США

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. Главы государств обсудили договоренности, которые были достигнуты в 2017 года во время визита Мирзиёева в Россию. Кроме того, узбекский президент рассказал о своей недавней поездке в США.

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«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах», — также говорится в заявлении.

Ранее американские СМИ рассказали, что новый президент Узбекистана тихо идет к либерализации.