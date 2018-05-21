Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию Венесуэлы.

По данным комиссии, Мадуро набрал 5,8 млн голосов, его главный противник Энри Фалькон — 1,8 млн голосов.

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Явка на выборы составила 46,1%. На выборах в 2013 году поучаствовали около 80% избирателей.

Ранее США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле.

В то же время руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций.