США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле

США и Аргентина считают незаконными президентские выборы в Венесуэле. Об этом говорится в совместном заявлении заместителя госсекретаря США Джона Салливана и главы МИД Аргентины Хорхе Фори, передает РИА «Новости».

Фори и Салливан 20 мая провели встречу в Буэнос-Айресе.

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«Они оба высказались о незаконном избирательном процессе, к которому нет доверия, организованном правительством Венесуэлы, которое проводит выборы сегодня без участия всех венесуэльских политических игроков, без международного и независимого наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса», — говорится в коммюнике аргентинского МИДа.

Ранее в Госдепе США назвали нелегитимными выборы в Венесуэле.