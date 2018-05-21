Яровая ответила на статью Bild об «оскорбительном» букете Путина для Меркель

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Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая уверена, что считать оскорблением букет, подаренный президентом России Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, это свидетельство утраты эстетики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так депутата отреагировала на статью немецкого издания Bild, которое назвало букет для Меркель «оскорблением достоинства» канцлера.

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«Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением», — отметила Яровая.

Депутат подчеркнула, что дарить женщине цветы — это «прекрасная традиция и женская привилегия».