В госдепе США назвали нелегитимными выборы в Венесуэле

Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт заявила, что проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными. Об этом она написала в своем твиттере.

«Так называемые выборы в Венесуэле не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», — написала Науэрт.

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20 мая в Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах.

Основным претендентом на победу в голосовании является действующий президент страны Николас Мадуро, возглавляющий Венесуэлу с 2013 года. Его конкурентами стали Хавьер Бертуччи от движения «Надежда на перемены», представитель партии «Народное политическое единство» Рейнальдо Кихада, а также Энри Фалькон от «Прогрессивного авангарда».