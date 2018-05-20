Президент Черногории назвал следующего члена ЕС

Президент Черногории Мило Джуканович рассказал, что его страна станет следующим членом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает RTCG.

По его словам, республике удалось в тяжелых условиях сохранить мир, добиться экономической стабильности и превратиться в независимую страну.

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«Мы наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза», — заявил Джуканович.

Он также добавил, что ЕС требуется внутренняя консолидация.

Ранее Джуканович заявил, что планирует улучшить отношения с Россией. Он отметил, что между двумя странами произошло «ненужное нарушение отношений».