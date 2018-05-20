Украина потребовала от России освободить «украинских политзаключенных»
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что на российской территории находятся более 20 «украинских политзаключенных». Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
По ее словам, речь идет о по меньшей мере о 24 гражданах Украины.
«В который раз требуем от России освободить пленников», — написала Беца.
Ранее сообщалось, что украинская сторона не высылает российских дипломатов, так как это может вызвать зеркальный ответ.
«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — сказала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.