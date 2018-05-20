В Германии призвали закончить «ледниковый период» в отношениях с Москвой

В Германии сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт рассказала, что сближение с российской стороной поможет добиться безопасности и разоружения и отвечает интересам Европы. Об этом она сказала в интервью Neue Osnabruecker Zeitung.

По словам Вагенкнехт, антироссийские санкции вредят предприятиям ФРГ и Европы, поэтому их нужно отметить. Она также призвала положить конец «ледниковому периоду в отношениях с Москвой».

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При этом политик подчеркнула, что немецкая сторона по-прежнему не одобряет присоединение Крыма к России и российские действия на территории Сирии.

«Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведет нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно», — сказала Вагенкнехт.

Она напомнила, что американская сторона потратила $5 млрд на свержение власти на Украине, которая в настоящее время стремится вступить в НАТО.

«Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», --заявила Вагенкнехт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в отношениях России и Евросоюза наблюдается рост, несмотря на негативные факторы.