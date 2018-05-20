Трамп прокомментировал возможную слежку ФБР за его предвыборной кампанией

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его избирательной кампанией в 2016 году. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Если ФБР или министерство юстиции действительно внедрялись в один избирательный штаб в пользу другого, это действительно очень важно. Только опубликование или обзор документов, которые запрашивал комитет по разведке палаты представителей (конгресса США) может дать окончательные ответы», — отметил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что штаб Трампа для победы в выборах обратился за помощью к эмиссару арабских принцев и израильскому специалисту по манипуляциям в СМИ.