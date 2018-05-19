Порошенко перечислил свои достижения на посту президента

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, чего ему удалось добиться на посту главы государства. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, в число его трех главных достижений за прошедшие четыре года входят усиление армии страны, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также безвизовый режим с более чем 100 странами.

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«Только что вернулся с фронта и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», заявил Порошенко.

Он также добавил, что, в отличие от других стран, выделяющих на обороноспособность 1% ВВП, Украина тратит на нее 6% ВВП.

Ранее ветеран добровольческого полка «Азов» Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.