Премьер Македонии рассказал о новом названии страны

Македонский премьер Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования бывшей югославской республики является вариант «Республика Илинденская Македония», предает РИА «Новости».

Как отмечается, Греция заинтересована в изменении названия страны из-за ассоциаций с греческой областью Македония. Заев уже провел переговоры по этому вопросу со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

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«Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — сказал Заев.

Он заметил, что македонское правительство не возражает против такого названия, а в стране состоится референдум по данному вопросу.

Ранее сообщалось о готовности Македонии переименоваться.