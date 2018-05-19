В Совфеде заявили, что большинство граждан Украины поняли, что Крым не вернуть
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что большинство граждан Украины уже давно поняли, что Крым никогда не вернется в состав страны, передает НСН.
«По звучащим из Киева заявлениям можно судить об уровне украинской политической элиты, хотя «элитой» этих людей назвать трудно.
Это случайные и необразованные люди, зараженные крайней степенью национализма. И, судя по информации, которую я имею, второго захода у Порошенко не будет», - уверен Цеков.