Мэй и Трюдо обсудили координацию между странами G7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

«Стороны обсудили общность взглядов, разделяемых ими по вопросам обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, премьеры согласились с тем, что «для «большой семерки» ключевым вопросом станет координация между странами-членами».

Ранее СМИ сообщили, что руководство Великобритания планирует использовать саммит G7 для того, чтобы увеличить антироссийский альянс.

Как отмечалось, в рамках данной стратегии британские дипломаты планируют поднять вопросы кибербезопасности, военную стратегию НАТО и санкции.