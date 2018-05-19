Трамп выдвинул Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов
Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Как отмечается, в настоящее время Уилки является исполняющим обязанности министра по делам ветеранов США. Он занял данную должность после ухода Дэвида Шулкина, который был назначен экс-президентом США Бараком Обамой.
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При этом ранее Трамп планировал выдвинуть на этот пост своего бывшего врача Ронни Джексона. Однако, после обвинений в злоупотреблениях по службе, Джексон отказался от предложения президента.
По данным СМИ, из-за скандала Джексон больше не вернется на работу в Белый дом.