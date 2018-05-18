Лавров посетит Кубу 22 мая

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кубу с визитом 22 мая, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявили в кубинском МИДе.

Ранее посольство России на Кубе заявило, что информации о том, были ли на борту разбившегося в Гаване самолета россияне, нет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.