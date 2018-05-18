Меркель пообещала обсудить с Порошенко арест главы РИА «Новости» Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко задержание и арест главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин рассказал, что они обсудили с Меркель ситуацию вокруг киевского представительства РИА «Новости» в числе других вопросов, касающихся Украины, но отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности.

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Канцлер, в свою очередь, пообещала, что обсудит с Порошенко переговоры с президентом России и затронет вопрос действий Киева в отношении российских журналистов.

Ранее Путин рассказал о судьбе транзита газа через Украину.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель.