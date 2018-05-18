Путин подарил Меркель букет роз
Президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет белых роз, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Отмечается, что Путин встретил Меркель вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, они пообщались втроем до начала переговоров. Меркель поздравила Медведева с переизбранием на пост главы правительства.
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При входе в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей глава государства поприветствовал канцлера, пожав ей руку, после чего подарил букет белых роз.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель.
Ранее сообщалось, что российский президент утвердил все предложенные Медведевым кандидатуры на посты министров и вице-премьеров.