Трамп объяснил, что называл «животными» не мигрантов

Американский президент Дональд Трамп ответил на обвинения мексиканского правительства и заявил, что не называл мигрантов «животными». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, он называл «животными» членов банды МS-13, а не иммигрантов. Он также подчеркнул, что СМИ, создающие фейковые новости, опять поняли его неправильно.

«Фейковые СМИ говорили, что я назвал иммигрантов или незаконных иммигрантов «животными». Неправда!» — написал Трамп.

Ранее в правительстве Мексики заявили протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты.