Сергей Лавров сохранил пост главы МИД России в новом правительстве. Его кандидатуру предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев президенту России Владимиру Путину.

Медведев представил Путину поименный список вице-премьеров и министров. Путин одобрил предложенные кандидатуры.

Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о якобы уходе главы министерства Сергея Лаврова в отставку. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что обеспечивать работу МИДа — его главная задача, и он не привык заниматься чем-то еще.Также ранее сообщения о вероятном уходе Лаврова с поста прокомментировали в Кремле.