Лавров сохранил пост главы МИД России
Сергей Лавров сохранил пост главы МИД России в новом правительстве. Его кандидатуру предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев президенту России Владимиру Путину.
Медведев представил Путину поименный список вице-премьеров и министров. Путин одобрил предложенные кандидатуры.
Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о якобы уходе главы министерства Сергея Лаврова в отставку. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что обеспечивать работу МИДа — его главная задача, и он не привык заниматься чем-то еще.Также ранее сообщения о вероятном уходе Лаврова с поста прокомментировали в Кремле.