В Кремле объяснили интенсивность международных контактов Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил многочисленные международные контакты Владимира Путина геополитической остановкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в целом геополитическая ситуация непростая. Кроме того, российская сторона развивает двусторонние отношения с теми партнерами, которые сотрудничают с ней на принципах уважения взаимных интересов.

«…в первую очередь (такие отношения. — Газета.Ru) имеют своей целью создание благоприятной обстановки и атмосферы для реализации наших внутренних, внутриэкономических и внутрисоциальных планов», — рассказал Песков.

Ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Евросоюза наблюдается рост, несмотря на негативные факторы.