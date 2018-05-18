Песков: пребывание в Сирии контингентов некоторых стран нелигитимно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что часть представителей зарубежных ВС должна покинуть сирийскую территорию, так как после начала политического процесса не будет иметь оснований для того, чтобы там находиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, некоторые представители ВС иностранных стран пребывают в Сирии «в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режиме». Он подчеркнул, что российская сторона находится на территории страны по просьбе ее руководства и имеет для этого все законные основания.

«Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила об ответственности российской стороны, которая пять лет назад дала гарантии, что химоружие на территории Сирии будет уничтожено.