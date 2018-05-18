Госдеп прокомментировал отзыв посла Турции из США
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт считает, что отзыв турецкого посла из Соединенных штатов не ослабит отношения между странами, передает РИА «Новости» ее заявление.
«Мы в курсе, что Турция отозвала своего посла. Это право Турции так поступить. Я не считаю, что это ослабляет наши отношения с правительством Турции. Они продолжают оставаться важным партнером по НАТО», — сказала Науэрт.
Ранее сообщалось, что турецкие власти приняли решение отозвать послов из США и Израиля. Данный жест был продиктован несогласием Турции с переносом посольства США в Иерусалим. Из-за переноса дипмиссии в секторе Газа начались протесты, произошли столкновения палестинских демонстрантов и армии Израиля, погибли десятки человек.