Трамп допустил повторение истории с Каддафи в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Северной Корее возможен «ливийский сценарий». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если вы посмотрите на сценарий с Каддафи, это было разрушение. Мы вошли туда, чтобы быть там. Этот сценарий будет иметь место, если мы не договоримся», — сказал Трамп.

Однако, по его словам, в случае успешного завершения переговоров с КНДР лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «будет очень-очень доволен».

Трамп также добавил, что «если мы договоримся, его (Ким Чен Ына) страна будет очень богатой».

По мнению президента США, КНДР будет использовать южнокорейскую модель в плане производства.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может отменить встречу лидера страны Ким Чен Ына и Трампа, если Соединенные Штаты продолжат политику давления.