В КНДР пригрозили пересмотреть планы по саммиту с США

Первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван раскритиковал советника по вопросам национальной безопасности США Джона Болтона за предложение провести денуклеаризацию Корейского полуострова по ливанскому образцу, передает телеканал NHK со ссылкой на ЦТАК.

В заявлении Ким Ке Гвана, который долгое время принимает участие в переговорах с США, говорится, что КНДР не хотят пойти по пути Ирака и Ливии. По его мнению, в этих странах наступил упадок после того, как они сдались западным странам.

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Ким Ке Гван добавил, что КНДР может отменить встречу лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, если Соединенные Штаты продолжат политику давления. В данный момент саммит назначен на 12 июня, он должен пройти в Сингапуре.

Ранее в КНДР заявили, что страна готова к переговорам с США, если Вашингтон проявит заинтересованность в развитии двусторонних отношений.