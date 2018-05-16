Генсек СЕ прокомментировал задержание главы РИА «Новости» Украина

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с задержанием в Киеве главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте СЕ.

По его словам, повторяющиеся задержания журналистов на Украине могут привести к негативным последствиям для свободы слова в стране.

Реклама

Ягланд также отметил, что платформа по защите журналистов СЕ распространила предупреждение после задержания Вышинского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание главы РИА «Новости» Украина в Киеве.