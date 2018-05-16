Путин и Эрдоган обсудили протесты из-за открытия в Иерусалиме посольства США

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что российский лидер указал на необходимость отказа от насилия и налаживания переговорного процесса, который мог бы принести ощутимый результат в поиске «взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал кощунством слова посла Израиля о погибших в секторе Газа.