СМИ: Хиллари Клинтон «позорит» США

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи заявила, что экс-госсекретарь США и главный соперник американского президента Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон своим поведением позорит Соединенные Штаты. Об этом сообщает Fox Business.

«Клинтон ездит из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла президентскую гонку», — сказала Маккоуи.

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По ее словам, Хиллари Клинтон «позорит себя и США, когда выдвигает подобные обвинения».

Она также добавила, что экс-госсекретарь обвиняет в своем поражении даже своих союзников.

Ранее Клинтон раскритиковала президента Дональда Трампа за «расистские взгляды».