Кремль осудил действия СБУ против журналистов российских СМИ

Россия категорически не приемлет меры, подобные действиям СБУ в отношении журналистов российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами в подобным ситуациях.

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«Главное, что, безусловно — Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал Песков.

Накануне сотрудники СБУ пришли в украинский офис РИА «Новости», после чего задержали его руководителя Кирилла Вышинского и этапировали в Херсон.