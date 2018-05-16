Захарова рассказала о позиции России по Иерусалиму

Позиция России по статусу Иерусалима остается неизменной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, город должен стать столицей двух независимых государств — Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

«Хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной. Город должен стать столицей двух независимых государств — Палестины и Израиля — и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий», — сказала Захарова на брифинге.

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Ранее США открыли посольство Израиля в Иерусалиме, тем самым признав город израильской столицей в обход международных соглашений.

Вместе с тем на границе Палестины и Израиля начались столкновения, в результате которых погибли, по последним данным, 62 палестинца.