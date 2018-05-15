Израиль предложил генконсулу Турции в Иерусалиме покинуть страну

Министерство иностранных дел Израиля потребовало от генерального консула Турции в Иерусалиме покинуть территорию страны, передает Jerusalem Post.

«Генконсулу было предложено вернуться в Турцию для консультаций в течение некоторого периода времени», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

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Данное решение было принято на фоне того, как власти Турции предприняли аналогичный шаг в отношении посла Израиля.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху эскалацию насилия в секторе Газа.