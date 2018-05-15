Посольство России призвало Украину прекратить насилие над СМИ

Посольство России направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина с требованием прекратить насилие над СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина Людмилы Лысенко проходит обыск. Также Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

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«Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона... упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов», — говорится на сайте ведомства.

В связи с этими обстоятельствами, отмечают составители заявления, посольство направило МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Также в посольстве попросили освободить Вышинского и наказать виновных в превышении должностных полномочий.