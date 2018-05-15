Саудовская Аравия не признала перенос посольства США в Иерусалим

Власти Саудовской Аравии назвали «серьезным попранием прав палестинцев» перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и отказалось признать его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Саудовские СМИ.

«Правительство выразило отказ королевства признавать перенос посольства США в Иерусалим», — говорится в сообщении по итогам еженедельного заседания кабинета министров во главе с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

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Саудовские власти назвали перенос посольства «большим откатом в деле продвижения мирного процесса, который задевает чувства мусульман по всему миру».

Ранее в Кремле заявили об обеспокоенности гибелью десятков палестинцев в секторе Газа. Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.