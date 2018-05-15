Палестинский лидер Махмуд Аббас госпитализирован в Рамалле, сообщает агентство WAFA.

Отмечается, что глава Палестины во вторник 15 мая отправился в больницу для проведения операции на среднем ухе. Ожидается, что он покинет больницу через несколько часов.

Реклама

В прошлом году глава Палестины был также госпитализирован для обследования. У Аббаса в прошлом наблюдались проблемы с сердцем, годом ранее он перенес операцию.

Ранее Аббас был официально переизбран председателем исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Он был переназначен председателем исполкома организации по итогам встречи Палестинского национального совета в Рамалле, которая длилась четыре дня. В ходе встречи также были назначены другие члены комитета, который является верховным органом в организации.