Путин рассказал об отношениях Собчака и Ельцина

Президент России Владимир Путин рассказал, что в отношениях мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и президента Бориса Ельцина не было трудностей, однако «трещина» была между Собчаком и окружением Ельцина, сообщает РИА «Новости».

«Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны», — сказал Путин в интервью для документального фильма «Дело Собчака».

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Фильм об Анатолии Собчаке выйдет в прокат 24 мая.

Ранее Путин рассказал, как хотел таксовать в Петербурге.