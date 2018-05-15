Косачев прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим американские власти осложнили ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает газета «Известия».

«Этот конфликт существует десятилетиями. Было бы наивно рассчитывать, что «волевым» решением любой сильной державы можно будет этот конфликт приструнить и направить в определенное русло. <…> Но это решение бессмысленно с точки зрения привнесения мира на Ближний Восток», — сказал Косачев.

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По его словам, ответственность за многочисленные жертвы среди протестующих палестинцев в ответ на перенос посольства полностью лежит на США.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 59 человек.