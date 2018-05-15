Далай-лама: Запад нуждается в России

Далай-лама XIV заявил, что Запад и Россия нуждаются друг в друге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия нуждается в западном мире и в США, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами… Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны востока и запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между востоком и западом», — сказал Далай-лама.

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По его словам, в современном мире все семь млрд человек зависят друг от друга.

Он также подчеркнул, что истинные причины всех проблем это «гнев, острое чувство конкуренции и эгоцентричность».

В прошлом году Далай-лама заявил, что русские могут стать ведущей нацией мира.