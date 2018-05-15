Трамп рассказал о «предателях и трусах» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что сотрудников администрации Белого дома «сливающие» информацию в СМИ, являются «предателями и трусами».

«Так называемые утечки информации из Белого дома являются преувеличенными, раздутыми фейковыми медиа, чтобы выставить нас в самом плохом свете. Эти люди являются предателями и трусами, и мы узнаем, кто они!», — написал Трамп.

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Ранее СМИ, со ссылкой на источник в Белом доме, сообщили о том, что Кэлли Сэдлер, советник Трампа, пошутила об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать данный инцидент.