Франция раскритиковала перенос посольства США в Иерусалим

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что перенос посольства США в Иерусалим нарушает международное право, передает Reuters заявление главы французского МИДа.

Ле Дриан отметил, что решение американских властей, в частности, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

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«Франция призывает всех действующих лиц продемонстрировать ответственность и предотвратить эскалацию конфликта. Франция в очередной раз призывает израильские власти проявить проницательность и применять силу только в ответ на соразмерные действия [Палестины]», — говорится в докладе Ле Дриана.

Ранее сообщалось, что число жертв столкновений в секторе Газа превысило 40. Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.