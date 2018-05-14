Лавров высказался об открытии посольства США в Иерусалиме

Россия негативно оценивает открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом заявил и.о. главы российского МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта, передает РИА «Новости».

«Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению», — сказал Лавров.

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По его словам, нельзя в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества.

«Эти решения гласят, что все вопросы окончательного палестино-израильского урегулирования, а статус Иерусалима и его судьба — это один из важнейших из этих вопросов — могут решаться исключительно через прямой диалог руководства Израиля и руководства Палестины», — отметил Лавров.

Ранее США в ходе торжественной церемонии открыли свое посольство в Иерусалиме.