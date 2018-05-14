Эрдоган заявил о потере США роли посредника на Ближнем Востоке

Турецкий президент Тайип Эрдоган прокомментировал перенос посольства США в Израиле на территорию Иерусалима и заявил, что американская сторона перестала играть роль посредника в ближневосточном регионе, передает РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке», — сказал Эрдоган.

Реклама

Он добавил, что мировое сообщество находится в «тревожном ожидании», а нынешняя ситуация в мире напоминает обстановку в преддверии Второй мировой войны. Кроме того, Эрдоган еще раз отметил, что Турция не приемлет перенос американского посольства в Иерусалим.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал опасения в связи с открытием американского посольства в Иерусалиме.