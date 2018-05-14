Иран получил гарантии от России по приверженности сохранению ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия подтвердила свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что стороны будут стараться сделать все, чтобы сохранить СВПД после выхода из сделки США.

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«У Ирана и России складывается отличное взаимодействие, и мы будем продолжать работу в этом направлении. Россия заявила, что будет придерживаться и защищать СВПД. Иран и Россия также должны гарантировать наши общие интересы, которые заключаются в том, чтобы сохранить СВПД и также гарантировать выгоду для всех с точки зрения экономических выгод для участников», — заявил Зариф по итогам встречи с и.о. главы МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее Лавров призвал защищать законные интересы российской стороны в ядерной сделке по Ирану.