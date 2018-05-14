Путин в цифрах рассказал о позитиве в отношениях с Арменией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что российская сторона остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, передает «Sputnik-Армения».

«У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%», — сказал Путин.

Ранее сообщалось о начале встречи президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.