Песков рассказал, что Путин обсуждает с главой МАГАТЭ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время Владимир Путин находится на встрече с возглавляющим МАГАТЭ Юкией Амано. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, их двусторонняя встреча проходит в настоящее время.

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«Вы знаете ситуацию, связанную с выходом Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, вы знаете намерение России, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность. И как раз все эти вопросы сейчас и обсуждаются на двусторонке с господином Амано», — рассказал Песков.

Ранее Амано заявил, что иранская сторона выполняет обязательства, связанные с соглашением по ядерной программе.