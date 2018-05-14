В Кремле прокомментировали открытие посольства США в Иерусалиме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал опасения в связи с открытием американского посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на вопрос журналистов об опасениях, связанных с увеличением напряженности в регионе из-за открытия посольства США на территории Иерусалима, Песков ответил утвердительно.

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«Да, такие опасения у нас имеются. Мы об этом уже говорили ранее», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим для достижения мира в регионе. Примеру США согласились последовать Гватемала и Парагвай, чьи посольства откроются в течение мая. Нетаньяху в своем выступлении намекнул на то, что посольств в Иерусалиме может вскоре прибавиться.