МИД России призвал Порошенко не забегать вперед в заявлениях о вводе миротворцев в Донбасс

Статс-секретарь и замглавы внешнеполитического ведомства России Григорий Карасин заявил, что украинский президент Петр Порошенко торопится, когда говорит о необходимости ввода миротворцев ООН в Донбасс до проведения выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне кажется, что Порошенко забегает вперед во всех этих рассуждениях. Прежде всего, он должен спросить население Донецка и Луганска, что по этому поводу думают они», — заявил Карасин.

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Он также призвал Порошенко «внимательнее вчитаться» в содержание минских договоренностей, которые существуют с февраля 2015 года.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель миротворческую миссию ООН в Донбассе.