Лавров призвал защищать интересы России в ядерной сделке по Ирану

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров призвал защищать законные интересы российской стороны в ядерной сделке по Ирану, передает РИА «Новости».

«И у Российской Федерации, и у других участников этой сделки, у европейцев тоже есть законные интересы, которые закреплены в этой договоренности и одобрены Советом Безопасности (ООН), поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас», — сказал Лавров.

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Данное заявление Лавров сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил «сравнять с землей» Тель-Авив в случае, если Израиль будет действовать безрассудно после обмена ракетными ударами.